Названы наиболее актуальные вопросы экологии в России

Министр Фирсов: сейчас актуальна проблема очищения почвы и воды от химикатов

Первостепенную важность сейчас представляет проблема очищения почвы и воды от химикатов. Наиболее актуальные вопросы по защите природы в России назвал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов на открытии базовой кафедры экологии в Тимирязевской академии. Его слова приводит РосАгроЭко.

Фирсов говорит, что, помимо борьбы с загрязнением земли и водоемов, на повестке дня — переработка отходов. Бизнес хоть и выражает готовность соблюдать экологические нормы, не знает, как сделать это наилучшим образом. Облегчить процесс перехода к природозащитным технологиям могут грамотные экологи, которых на данный момент в стране не хватает.

Создание базовой кафедры экологии в Тимирязевской академии поможет увеличить число профильных специалистов в России. Соответствующий договор был подписан министром эко-ведомства и ректором, Академиком РАН, профессором Владимиром Трухачевым. Среди текущих проектов студентов учреждения — мониторинговые экологические наблюдения за состоянием малых рек региона и тестирование семян перспективных культур для формирования устойчивого растительного покрова на рекультивируемых мусорных полигонах в Подмосковье.

