Утверждены освобожденные от комиссии при оплате ЖКХ категории россиян

Правительство составило список освобожденных от комиссии за оплату ЖКХ россиян

Оплачивать услуги ЖКХ без комиссии и пеней с 1 июля 2024 года смогут несколько категорий россиян. Соответствующий список, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.

В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Как отмечается в документе, в настоящее время отдельные банки еще взимают пени в случае несвоевременных или неполных платежей.

Отменить комиссии на большой пресс-конференции в декабре прошлого года пообещал президент России Владимир Путин. Через несколько дней он подписал соответствующий указ, хотя перечень категорий должно было позднее определить правительство.

При этом позднее Путин рассказал, что изначально хотел отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ только для пенсионеров, относящихся к льготным категориям граждан, но оговорился, и меру распространят на всех. По его словам, как правило, пенсионеры являются льготниками, однако некоторые не попадают ни в одну категорию.