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03:55, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о вербовке Киевом молодых людей для диверсий

ОНТ: Киев вербует молодых людей для подготовки диверсий на территории Белоруссии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правоохранительные органы в Белоруссии задержали молодых людей, которые занимались сбором разведывательных данных по заданиям украинских спецслужб и участвовали в подготовке диверсий и терактов. Об этом стало известно из фильма, показанного по телеканалу ОНТ.

Авторы сюжета рассказали, что мужчина 2005 года рождения по имени Даниил Гарасим в декабре 2023 года заснял место дислокации ракетной бригады Вооруженных сил Белоруссии в городе Осиповичи (Могилевская область). Сделал он это по просьбе украинского куратора, с которым поддерживал связь в экстремистском Telegram-чате. В январе 2024 года сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали молодого человека на одной из железнодорожных станций, он перевозил тормозной башмак, с помощью которого планировалось пускать поезда под откос.

На камеру Гарасим, помещенный в изолятор, сообщил, что его обвиняют в уголовном преступлении — в измене государству. Он добавил, что ожидает суда, максимальное наказание по его делу — 15 лет тюремного заключения.

Помимо этого фильм рассказывает о деятельности ячейки анархистского движения «Черные соловьи», организатором которой стала 16-летняя украинка Мария Мисюк, переехавшая в Белоруссию вместе с родителями два года назад. Ее куратором, по словам авторов сюжета, был некий Вячеслав с позывными Фриц и Маричка, который якобы считал себя девушкой.

В 2023 году Мисюк завербовала пятерых студентов колледжей из разных населенных пунктов республики, молодые люди собирались, следуя указаниям кураторов из Украины, совершать диверсии и теракты. Они в том числе отрабатывали задачи по подрыву зданий органов внутренних дел и прокуратуры в городе Барановичи Брестской области, а также расклеивали листовки и рисовали граффити экстремистского содержания. Участников группировки задержали в декабре 2023 года, при себе у них нашли самодельное взрывное устройство на основе селитры и материалы для изготовления взрывчатых веществ.

Также в сюжете упоминается задержание нескольких студентов Белорусского национального технического университета, ставших участниками экстремистского сообщества в Telegram. В канале происходил обмен экстремистской литературой, пособиями по изготовлению взрывных устройств и ведению боевых действий.

Завершает сюжет история молодого человека из Могилева, которого в январе 2023 года завербовали спецслужбы Украины в интернете под видом предложения о работе. Позднее задержанный признался, что кураторы потребовали от него записать видео и заявить на камеру, что мужчина готов бороться против России и действовать в интересах Службы безопасности республики (СБУ). Также ему предложили с этими же целями поехать в Мурманск.

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      Александра Синицына
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