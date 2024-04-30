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14:44, 30 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили проверять ориентацию чиновников перед высокими назначениями

Депутат Госдумы Хинштейн предложил проверять ориентацию чиновников

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Самарское обозрение».

По мнению депутата, в таких проверках нет ничего предосудительного.

«На мой взгляд, зонами недоступности должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил он.

Хинштейн подчеркнул, что необходимо особенно внимательно подходить к назначению людей, которые буду заниматься государственной политиков, так как один из ее постулатов — защита традиционных ценностей.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны. Годом ранее был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии

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