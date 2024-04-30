В Госдуме предложили проверять ориентацию чиновников перед высокими назначениями

Депутат Госдумы Хинштейн предложил проверять ориентацию чиновников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Самарское обозрение».

По мнению депутата, в таких проверках нет ничего предосудительного.

«На мой взгляд, зонами недоступности должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил он.

Хинштейн подчеркнул, что необходимо особенно внимательно подходить к назначению людей, которые буду заниматься государственной политиков, так как один из ее постулатов — защита традиционных ценностей.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны. Годом ранее был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии