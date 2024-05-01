В Таиланде россиянин угнал свой скутер у полиции и попал на видео

The Phuket Express: россиянин угнал свой скутер у полиции с помощью болтореза

Правоохранители Таиланда задержала россиянина, который самовольно снял установленную на его скутер полицейскую блокировку. Об этом сообщило издание The Phuket Express.

По данным источника, 26 апреля турист оставил красный мотобайк на одной из улиц курорта Пхукет. Местный дорожный инспектор заметил, что иностранец нарушил правила парковки, и установил на колесо транспортного средства цепь. Россиянин не стал разбираться с полицией, а купил болторез за 500 батов (1,3 тысячи рублей), с его помощью разрезал цепь и угнал скутер.

Нарушитель попал на видео, которое стало вирусным в соцсетях. В итоге стражи порядка выследили иностранца по камерам наблюдения и задержали. Злоумышленником оказался 37-летний Герман С. Россиянин объяснил свой поступок тем, что ездил без прав и боялся более сурового наказания.

Теперь туриста обвиняют в нанесении ущерба государственному имуществу, за что ему может грозить штраф до 500 тысяч батов (1,2 миллиона рублей) и тюремное заключение на срок до десяти лет. Кроме того, полиция попросит иммиграционную службу депортировать нарушителя и аннулировать его визу.