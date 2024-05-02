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00:10, 2 мая 2024Россия

2 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

2 мая выдался особо богатым на церковные праздники. Так, сегодня православные верующие готовятся к Пасхе, отмечая Великий четверг, почитают блаженную Матрону Московскую и вспоминают других святых. Также на 2 мая приходится международный День ничегонеделания. И пусть в России он не является выходным, все же стоит дать себе побольше возможностей для отдыха. О том, какие еще праздники отмечаются 2 мая, и кто из знаменитостей родился в этот день, — в материале «Ленты.ру».

Какой церковный праздник сегодня

Великий четверг

Еще этот день называют Чистым или Страстным четвергом. Согласно Библии, за три дня до распятия, как раз в четверг, Иисус учредил Тайную вечерю, на которую собрал всех своих учеников-апостолов. В тот день Христос сам омыл ноги пришедшим на трапезу и вместе с ними вкусил хлеб и вино. Тогда же он сообщил о том, что совсем скоро кто-то из его ближайших последователей предаст его, — речь шла об Иуде, который в ночь на пятницу действительно продал Иисуса за 30 сребреников.

В Великий четверг верующие вспоминают эту историю. В этот же день начинается подготовка к Пасхе: необходимо омыться, подобно Христу, а также убраться в своем жилище, после чего можно приступить к выпечке пасхальных куличей и покраске яиц.

Прихожане и священнослужители во время Божественной литургии в Великий четверг в храме Христа Спасителя

Прихожане и священнослужители во время Божественной литургии в Великий четверг в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

День памяти блаженной Матроны Московской

Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской области. С рождения она была слепой, но уже в семилетнем возрасте к юной девочке начали съезжаться люди со всей России — дело в том, что у нее был дар целительства и предсказаний. Она лечила всех нуждающихся молитвой и святой водой, а в свободное время совершала паломничества. В 18 лет у Матроны отнялись ноги, но это не помешало ей продолжать помогать окружающим.

После революции судьба продолжила давать ей испытания. Матрона перебралась в Москву, где скиталась практически до самой смерти (в 1952 году). Спустя 30 лет ее признали святой, 8 марта 1998 года ее мощи были помещены в Покровский женский монастырь, где находятся и по сей день.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 мая

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Вeтxoпeщepникa;
  • Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaфнутия Иepуcaлимcкoгo
  • День памяти мучеников Феоны, Христофора, Антонина;
  • День память святителя Георгия Исповедника;
  • День памяти святителя патриарха Константинопольского Трифона;
  • День памяти преподобного игумена Никифора Катавадского;
  • День памяти святителя исповедника, епископа Глазовского Виктора Островидова.

Праздники в мире

Всемирный день тунца

Праздник был учрежден ООН в декабре 2016 года. Его цель — повысить осведомленность жителей Земли о том, как ценен этот вид рыб и о тех угрозах, с которыми ему приходится сталкиваться со стороны человечества.

Рой клыкозубых тунцов (Gymnosarda unicolor) плывет над коралловым рифом, Красное море, Египет

Рой клыкозубых тунцов (Gymnosarda unicolor) плывет над коралловым рифом, Красное море, Египет

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Международный день ничегонеделания

Кто именно предложил отмечать этот праздник, точно неизвестно, но он точно очень важен для каждого современного человека. В этот день необходимо вспоминать о том, что работа — это лишь часть жизни, и посвящать все свое время и здоровье только ей, неправильно. Такой подход неизбежно приведет к выгоранию и проблемам со здоровьем. Даже если 2 мая необходимо идти на работу, важно освободить для отдыха хотя бы вечер.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 мая

  • Международный день Гарри Поттера;
  • День весенних акварелей;
  • Всемирный день паролей;
  • День брата и сестры в США;
  • День учителя в Иране;
  • День образования в Индонезии.

Приметы на 2 мая

  • Если на закате небо становится золотым — это к хорошей погоде.
  • Если в этот день тепло — к концу мая будет похолодание.
  • Если идет дождь — июнь будет жарким и солнечным.

Кто родился 2 мая

Екатерина II

Екатерина II (1729-1796) — российская императрица, родившаяся в Пруссии. Жена российского императора Петра III, который погиб в результате ее же заговора. За период своего правления Екатерина II воевала с Турцией, присоединила к Российской империи Крым и Азов, а также часть Украины и Белоруссии. Была очень образованной, вела переписку с французским писателем Вольтером, занималась литературой и основала Российскую академию.

Дэвид Бекхэм

Известный английский футболист, родился в Лондоне в 1975 году. Выступал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Милане», ПСЖ и других клубах. Шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов. Лучший футболист 1999 года по версии УЕФА, обладатель Серебряного мяча, офицер Ордена Британской Империи.

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм перед матчем. Мексика, 10 апреля 2024 года

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм перед матчем. Мексика, 10 апреля 2024 года

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Кто еще родился 2 мая

Александра Кравченко
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