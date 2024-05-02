2 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
2 мая выдался особо богатым на церковные праздники. Так, сегодня православные верующие готовятся к Пасхе, отмечая Великий четверг, почитают блаженную Матрону Московскую и вспоминают других святых. Также на 2 мая приходится международный День ничегонеделания. И пусть в России он не является выходным, все же стоит дать себе побольше возможностей для отдыха. О том, какие еще праздники отмечаются 2 мая, и кто из знаменитостей родился в этот день, — в материале «Ленты.ру».
Какой церковный праздник сегодня
Великий четверг
Еще этот день называют Чистым или Страстным четвергом. Согласно Библии, за три дня до распятия, как раз в четверг, Иисус учредил Тайную вечерю, на которую собрал всех своих учеников-апостолов. В тот день Христос сам омыл ноги пришедшим на трапезу и вместе с ними вкусил хлеб и вино. Тогда же он сообщил о том, что совсем скоро кто-то из его ближайших последователей предаст его, — речь шла об Иуде, который в ночь на пятницу действительно продал Иисуса за 30 сребреников.
В Великий четверг верующие вспоминают эту историю. В этот же день начинается подготовка к Пасхе: необходимо омыться, подобно Христу, а также убраться в своем жилище, после чего можно приступить к выпечке пасхальных куличей и покраске яиц.
День памяти блаженной Матроны Московской
Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской области. С рождения она была слепой, но уже в семилетнем возрасте к юной девочке начали съезжаться люди со всей России — дело в том, что у нее был дар целительства и предсказаний. Она лечила всех нуждающихся молитвой и святой водой, а в свободное время совершала паломничества. В 18 лет у Матроны отнялись ноги, но это не помешало ей продолжать помогать окружающим.
После революции судьба продолжила давать ей испытания. Матрона перебралась в Москву, где скиталась практически до самой смерти (в 1952 году). Спустя 30 лет ее признали святой, 8 марта 1998 года ее мощи были помещены в Покровский женский монастырь, где находятся и по сей день.
Какие еще церковные праздники отмечают 2 мая
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Вeтxoпeщepникa;
- Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaфнутия Иepуcaлимcкoгo
- День памяти мучеников Феоны, Христофора, Антонина;
- День память святителя Георгия Исповедника;
- День памяти святителя патриарха Константинопольского Трифона;
- День памяти преподобного игумена Никифора Катавадского;
- День памяти святителя исповедника, епископа Глазовского Виктора Островидова.
Праздники в мире
Всемирный день тунца
Праздник был учрежден ООН в декабре 2016 года. Его цель — повысить осведомленность жителей Земли о том, как ценен этот вид рыб и о тех угрозах, с которыми ему приходится сталкиваться со стороны человечества.
Международный день ничегонеделания
Кто именно предложил отмечать этот праздник, точно неизвестно, но он точно очень важен для каждого современного человека. В этот день необходимо вспоминать о том, что работа — это лишь часть жизни, и посвящать все свое время и здоровье только ей, неправильно. Такой подход неизбежно приведет к выгоранию и проблемам со здоровьем. Даже если 2 мая необходимо идти на работу, важно освободить для отдыха хотя бы вечер.
Какие еще праздники отмечают в мире 2 мая
- Международный день Гарри Поттера;
- День весенних акварелей;
- Всемирный день паролей;
- День брата и сестры в США;
- День учителя в Иране;
- День образования в Индонезии.
Приметы на 2 мая
- Если на закате небо становится золотым — это к хорошей погоде.
- Если в этот день тепло — к концу мая будет похолодание.
- Если идет дождь — июнь будет жарким и солнечным.
Кто родился 2 мая
Екатерина II
Екатерина II (1729-1796) — российская императрица, родившаяся в Пруссии. Жена российского императора Петра III, который погиб в результате ее же заговора. За период своего правления Екатерина II воевала с Турцией, присоединила к Российской империи Крым и Азов, а также часть Украины и Белоруссии. Была очень образованной, вела переписку с французским писателем Вольтером, занималась литературой и основала Российскую академию.
Дэвид Бекхэм
Известный английский футболист, родился в Лондоне в 1975 году. Выступал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Милане», ПСЖ и других клубах. Шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов. Лучший футболист 1999 года по версии УЕФА, обладатель Серебряного мяча, офицер Ордена Британской Империи.
Кто еще родился 2 мая
- Леонид Каневский (85 лет) — советский и российский актер;
- Михаил Жигалов (82 года) — советский и российский актер;
- Филипп Бледный (36 лет) — российский актер;
- Алексей Климушкин (59 лет) — российский актер;
- Дуэйн Джонсон (52 года) — американский актер и продюсер;
- Донателла Версаче (69 лет) — итальянская модельер;
- Шарлотта Уэльская (9 лет) — принцесса, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.