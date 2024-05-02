Авиакомпания потеряла два инвалидных кресла 15-летнего пассажира

Daily Mail: British Airways потеряла два инвалидных кресла 15-летнего пассажира

Авиакомпания British Airways вынудила маломобильного пассажира подниматься в самолет по лестнице и потеряла два его инвалидных кресла. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

15-летний Томас Вудс, чемпион мира по мотокроссу на колясках, возвращался в Великобританию из США после тренировок. 1 апреля он летел рейсом из Далласа в Лондон за 1,5 тысячи фунтов (175 тысяч рублей) и назвал этот опыт «разочаровывающим и удручающим».

Вудс рассказал, что у самолета был сломан трап, поэтому ему пришлось карабкаться на верхнюю палубу по внутренней лестнице. После приземления спортсмен узнал, что перевозчик не положил оба его инвалидных кресла в багажное отделение и не смог их найти. Пассажиру пришлось ждать на борту два часа, прежде чем ему предложили аэропортовую коляску.

Британец добавил, что авиакомпания долго не могла вернуть его кресла. Их нашли «как по волшебству» через 20 минут после того, как подросток пригрозил обратиться в прессу. Более того, British Airways проигнорировала все его электронные письма с просьбой о компенсации.

Ранее пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс из-за его коляски. Командира воздушного судна смутили аккумуляторы кресла, которые невозможно было отключить без обученного специалиста.