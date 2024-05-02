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16:55, 2 мая 2024Бывший СССР

Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии посоветовал гражданам временно воздержаться от поездок в Россию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Гражданам Киргизии посоветовали временно воздержаться от поездок в Россию. Сообщение об этом в четверг, 2 мая, распространило Министерство иностранных дел (МИД) республики, передает ТАСС.

В сообщении указано, что жителям Киргизии, не имеющим веских причин для выезда в РФ, нужно повременить с поездкой до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу. Если поездка все же необходима, жителям республики нужно заранее проверить наличие ограничений на въезд в Россию.

Ранее МВД Киргизии заявило об отмене шествия «Бессмертного полка» в этом году в целях безопасности. Меры были приняты с целью исключить риски нарушения правопорядка в местах массового скопления людей, говорилось в сообщении.

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      Анастасия Алимпиева
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