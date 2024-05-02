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19:24, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая рассказала о бившем ее ремнем отце

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что отец однажды избил ее ремнем за вранье

Фото: Juliya Khanina / Russian Look / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Telegram об отце Льве Джандарбаеве, который однажды избил ее ремнем за вранье.

«В детстве один раз отец выпорол меня за вранье. Резиновым ремнем», — вспомнила телеведущая. По словам Кудрявцевой, тогда она соврала отцу про оценки в школе: она вырвала страницу с двойкой из дневника и заявила, что не знает, куда делся этот лист.

Кудрявцева призналась, что с тех пор ненавидит ложь. «Я ее чувствую, ощущаю. Я не люблю, когда врут, и сама не вру», — отметила она. Ведущая также рассказала, как однажды поймала на лжи свою дочь Марию, когда та сказала, что забыла что-то в номере, но вернулась с измазанным шоколадом лицом.

«Курю. Думаю», — заключила ведущая.

В начале 2024 года Кудрявцева объявила о расставании с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым после десяти лет брака.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году, в 2018 году у них родилась дочь Мария. Это был третий брак телеведущей. Впервые она вышла замуж за музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, вторым ее супругом стал бизнесмен Матвей Морозов.

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      Олег Давыдов
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