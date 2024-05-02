Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 2 мая 2024Бывший СССР

Кулеба заявил о повреждении более половины энергосистемы Украины

Глава МИД Украины сообщил о повреждении более половины энергосистемы страны
СюжетНаселение России:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергосистемы государства было повреждено. Он сообщил об этом в интервью журналу Foreign Policy.

Кулеба указал, что в последние несколько недель из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По этой причине энергосистеме страны приходится привлекать аварийную помощь из-за рубежа, добавил глава украинского МИД. Кроме того, население просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.

Ранее Кулеба признал необходимость переговоров с Россией. По его словам, конфликт не завершить без обеих сторон. Министр выразил мнение, что некие коммуникации с Москвой можно будет начать после июньского саммита в Швейцарии.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      США заподозрили в срыве встречи БРИКС

      Российские промышленники захотели активнее продавать рыбу в Азию

      Посол России ответил на обвинения США в применении химоружия

      Джулия Робертс повторила культовый образ 34-летней давности в съемке для глянца

      Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа после его ареста

      Израиль пригрозил США действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

      В Китае представили первого электрического робота

      Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в бой без подготовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше