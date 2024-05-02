Кулеба заявил о повреждении более половины энергосистемы Украины

Глава МИД Украины сообщил о повреждении более половины энергосистемы страны

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергосистемы государства было повреждено. Он сообщил об этом в интервью журналу Foreign Policy.

Кулеба указал, что в последние несколько недель из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По этой причине энергосистеме страны приходится привлекать аварийную помощь из-за рубежа, добавил глава украинского МИД. Кроме того, население просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.

Ранее Кулеба признал необходимость переговоров с Россией. По его словам, конфликт не завершить без обеих сторон. Министр выразил мнение, что некие коммуникации с Москвой можно будет начать после июньского саммита в Швейцарии.