На Украине отметили отсутствие авторитета у министра обороны в ВСУ

Экс-нардеп Олейник: министр обороны Умеров не пользуется авторитетом в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров не пользуется авторитетом среди солдат и офицеров Вооруженных сил Украины, поэтому его могут заменить на человека, которого военные будут уважать. Об этом в разговоре с газетой «Известия» рассказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Умеров никто и звать его никак. Он же реально не управляет Вооруженными силами. Эту фигуру заменят на более авторитетного человека. Ведь сегодня они выходят на финишную прямую, когда будет формироваться, по сути, политика военной диктатуры на Украине», — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что украинские солдаты не уважают также и президента Украины Владимира Зеленского, который оказался не способен укрепить моральных дух армии.

Ранее о возможной отставки Умерова рассказали в украинской прессе. По информации издания «Цензор», грядущие кадровые перестановки могут быть связаны со стремлением главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зачистить украинскую власть от любых нелояльных лично ему людей.