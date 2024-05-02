В России высказались об условиях диалога с Украиной

Депутат Новиков назвал условием диалога с Украиной безопасность Донбасса

Диалог России и Украины возможен, как минимум, при условии обеспечения безопасности населения Донбасса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также указал на важность отказа Украины от сотрудничества с НАТО.

«Я считаю, что разрешение конфликта возможно только на условиях, которые были заявлены в начале: демилитаризация, денацификация, а также полная безопасность населения Донбасса. Обстрелы мирных районов продолжаются, безопасность не обеспечена. И, если подразумевается, что Киев готов к решению вопросов о демилитаризации и денацификации, возникает некоторое пространство для переговорного процесса», — сказал политик.

Вместе с тем, по его мнению, на данный момент нет предпосылок, указывающих на готовность Украины отказаться от сотрудничества с НАТО. Также, как считает политик, актуальными остаются вопросы, связанные с идеологической политикой.

«Говорить, что какие-то предпосылки есть сейчас, невозможно. Только успехи России в этой ситуации могут обеспечить начало диалога», — заключил Новиков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал необходимость переговоров с Россией. По его словам, конфликт не завершить без участия обеих сторон. «Россия может быть частью переговоров», — сказал он.