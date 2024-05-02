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11:32, 2 мая 2024Забота о себе

Россиянам подсказали состав продуктовой корзины для поднятия настроения

Терапевт Утюмова: нормализации настроения способствуют курица и овсяная каша

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Положительные эмоции благоприятно сказываются на здоровье, а негативные — ухудшают его, но повлиять на настроение можно и с помощью питания, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Состав продуктовой корзины для поднятия настроения, включающий в том числе курицу и овсяную кашу, она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Утюмовой, хорошее настроение, а значит, получение приятных эмоций, способствует расширению кровеносных сосудов, учащению сердцебиения, улучшению внимания и памяти. «Человек испытывает ощущение счастья благодаря выработке определенных гормонов. Например, серотонин — гормон, который дарит нам хорошее настроение и помогает бороться со стрессом. Триптофан — предшественник серотонина, способствует приподнятому настроению, психоэмоциональному комфорту, ощущению радости. Дофамин — гормон, который стимулирует центры удовольствия в мозге. Другие важные для счастья гормоны: эндорфин, окситоцин, адреналин, тестостерон», — объяснила она.

Вещества, способствующие выработке этих гормонов и нормализации эмоционального и психологического состояния, содержатся в определенной еде — для поднятия настроения можно употреблять два-три продукта на выбор.

Курица и говядина увеличивают уровень дофамина. Рекомендуемая граммовка в день 150-200 граммов.
Овсяная и гречневая каши содержат триптофан, который при переработке в организме образуется в серотонин. Дневная норма составляет 100-150 граммов.
Бананы — источник триптофана и витамина B6. Бананы также имеют в своем составе алкалоид харман, который даже способен вызывать чувство эйфории. Достаточно употреблять в день 1-2 банана.
Орехи богаты витаминами группы В, полиненасыщенными жирными кислотами. Способствуют выработке серотонина. Дневная норма составляет 30 граммов.
Темный шоколад является природным антиоксидантом, содержит аминокислоту тирозин, которая превращается в дофамин. Горький шоколад также имеет в своём составе триптофан. Достаточно употреблять 25 граммов в сутки.
Сельдерей содержит большое количество триптофана. Достаточно употреблять 150-200 граммов в день.
Рыба жирных сортов является источником полиненасыщенных жирных кислот, способствующих предотвращению изменения уровня кортизола — гормона стресса. Такие сорта рыбы также содержат витамины группы В, магний: это помогает более оперативно адаптироваться в стрессовых ситуациях и улучшает концентрацию нашего внимания. В сутки достаточно употреблять 150-200 граммов.
Морская капуста имеет в своем составе большое количество витаминов группы В, регулирующие содержание адреналина в организме, дефицит которого может вызвать ухудшение настроения и усталость. Кроме того, в морской капусте есть йод. Рекомендуемая норма — 40 граммов в сутки.

Дарья Утюмоваврач-терапевт

Стоимость дневного рациона из этих продуктов, как подсчитали в «СберМаркете», обойдется в 366 рублей. Наиболее подходящее блюдо, в котором могут сочетаться два и более продукта из вышеуказанного списка, считают эксперты, — салат. Для его приготовления понадобится: 200 граммов куриного филе (грудки), 200 граммов сельдерея, одно зеленое кисло-сладкое яблоко (140 граммов), половина тертой моркови (40 граммов), 30 граммов твердого сыра, 50 граммов греческого йогурта и соль по вкусу. По желанию можно добавить 30 граммов грецкого ореха. Четыре порции такого салата без добавления орехов обойдутся россиянам в 256 рублей, с орехами — в 309 рублей.

Специалисты «СберМаркета» также пришли к выводу, что в апреле 2024 года россияне стали чаще покупать продукты, которые влияют на улучшение настроения. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года они покупают овсяные хлопья в 16 раз чаще, сельдерей на 88 процентов чаще, грецкие орехи — на 80 процентов крупы — на 35 процентов, а орехи — на 24 процентов чаще. Также вырос спрос на некоторые виды жирных сортов рыб, говядину и курицу.

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      Александра Лисица
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