Швейцарию обвинили в утрате нейтрального статуса

Сенатор Карасин: Швейцария теряет нейтральный статус

В последние годы Швейцария стремительно теряет свой нейтральный статус, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин, комментируя заявление правительства страны о приглашении России на саммит по урегулированию украинского конфликта. Он также напомнил, что раньше о намерениях Швейцарии пригласить Россию известно не было.

«Саммит теряет смысл, он контрпродуктивен без России. Непонятно, зачем вообще тогда его проводить. Мы заявляли об этом. И я хочу сказать, что Швейцария очень быстро теряет свой давно декларируемый статус нейтральности, которым всегда гордилась. Этот статус играл в ее пользу в качестве места проведения различных международных конференций», — сказал Карасин.

По словам сенатора, действия страны в последние годы перечеркивают нейтралитет, за которые Швейцария держалась так долго. Он подчеркнул: ни о каких намерениях пригласить Россию на саммит не сообщалось.

«Это какая-то новая весть, которую нужно проверять. Говорилось, что Россия приглашена не будет», — заключил политик.

Ранее на официальном сайте правительства Швейцарии появилось сообщение о том, что Россия на данный момент не приглашена на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем там подчеркнули, что мирное урегулирование без участия России невозможно и что Швейцария всегда демонстрировала готовность направить приглашение.