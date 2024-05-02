Собчак намекнула на Пугачеву в монологе о яйцеклетках

Собчак намекнула, что Пугачева не может быть родной матерью детей Галкина

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намекнула на эстрадную певицу Аллу Пугачеву во время разговора с интегративным репродуктологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Балахонцевой. Об этом пишет KP.RU.

В ходе беседы Собчак поделилась своим мнением на тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). «Без имен и фамилий. Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что "не сама родила, но яйцеклетка моя". Мой гинеколог говорит, что не может яйцеклетка быть оплодотворенной. Только если она ее заморозила, когда ей было 20. Но таких технологий не было», — высказалась телеведущая.

Собчак также подчеркнула, что «никаких чудес нет». «Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это значит [что] просто подбирается сейчас донорская яйцеклетка, которая уже довольно точно передает черты лица, но это чужая яйцеклетка», — добавила она.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева не является биологической матерью детей юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). Худяков выразил мнение, что артистка является «в лучшем случае бабушкой» Лизы и Гарри.