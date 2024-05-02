Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:27, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение о подорожании топлива из-за атак на НПЗ в России не подтвердилось

Сообщение Politico о росте цен на топливо из-за атак ВСУ на НПЗ не подтвердилось

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Американское издание Politico написало, что в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. Рост составил почти десять процентов по сравнению с предыдущими показателями, говорится в статье. Это якобы произошло из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающие заводы в России.

На самом деле в апреле биржевые цены на бензин снизились. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), пишет ТАСС. Так, стоимость бензина Аи-95 упала за месяц на 16 процентов, до 53,264 тысячи рублей за тонну, бензина Аи-92 — на 10,7 процента, до 47,083 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива в апреле уменьшилась на 6 процентов, до 61,216 тысячи рублей за тонну.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива, пишут «Ведомости».

Ранее правительство России ввело запрет на вывоз бензина за рубеж. Он будет действовать с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Информация о том, что из-за атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России цена на топливо вырастет для потребителей, не распространилась в российских СМИ. Однако об этом писали украинские медиа, например УНИАН и «РБК-Украина».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

      Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» на концертах

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше