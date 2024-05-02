Сообщение о подорожании топлива из-за атак на НПЗ в России не подтвердилось

Сообщение Politico о росте цен на топливо из-за атак ВСУ на НПЗ не подтвердилось

Американское издание Politico написало, что в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. Рост составил почти десять процентов по сравнению с предыдущими показателями, говорится в статье. Это якобы произошло из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающие заводы в России.

На самом деле в апреле биржевые цены на бензин снизились. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), пишет ТАСС. Так, стоимость бензина Аи-95 упала за месяц на 16 процентов, до 53,264 тысячи рублей за тонну, бензина Аи-92 — на 10,7 процента, до 47,083 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива в апреле уменьшилась на 6 процентов, до 61,216 тысячи рублей за тонну.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива, пишут «Ведомости».

Ранее правительство России ввело запрет на вывоз бензина за рубеж. Он будет действовать с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Информация о том, что из-за атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России цена на топливо вырастет для потребителей, не распространилась в российских СМИ. Однако об этом писали украинские медиа, например УНИАН и «РБК-Украина».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».