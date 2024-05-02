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14:36, 2 мая 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об отступлении ВСУ с позиций под Авдеевкой

Кимаковский: ВСУ отступили с позиций у Архангельского под Авдеевкой

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с позиций у Архангельского под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что ВСУ не выдержали натиска российской артиллерии и Воздушно-космических сил РФ под населенным пунктом и ушли с позиций. По его словам, украинские войска понесли большие потери на этом участке.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ взяли под контроль Бердычи в ДНР. Отмечалось, что населенный пункт контролируется военнослужащими группировки войск «Центр». Как подчеркнули в оборонном ведомстве, с взятием Бердычей российские войска улучшили положение в районе ведения боевых действий.

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      Кристина Есикова
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