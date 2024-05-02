В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

Депутат бундестага Хофрайтер обвинил Трампа в снижении потенциала НАТО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снижает оборонный потенциал НАТО своими высказываниями. Об этом заявил глава комитета по европейским делам бундестага Антон Хофрайтер, его слова передает газета Wall Street Journal.

«Высказывания Дональда Трампа об отказе защищать североатлантических союзников, не выполнивших в полной мере обязательства по взносам в НАТО, подрывают оборонный потенциал альянса», — приводит издание слова депутата.

Заявления кандидата в президенты США, считает депутат, якобы могут спровоцировать Россию «атаковать страны Североатлантического альянса».

Ранее Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Он добавил, что всем странам военного блока нужно платить по счетам.