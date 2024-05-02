Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:31, 2 мая 2024Интернет и СМИ

В Крыму опровергли нехватку антибиотиков в больнице Симферополя

В Крыму опровергли сообщения о нехватке антибиотиков в больнице Симферополя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о нехватке антибиотиков и обезболивавшего в симферопольской больнице.

Видеообращение, на котором двое мужчин, представившиеся врачами городской больницы №7 города Симферополь, говорят о нехватке антибиотиков и обезболивающего, распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. Авторы обращения при этом не стали называть свои имена и должности.

Они адресовали обращение главе Крыма Сергею Аксенову и «директору минздрава» Алексею Скорупскому. По их словам, они неоднократно сообщали о нехватке лекарств. «У нас тут творится сущий ад, у нас закончились антибиотики и заканчиваются обезболивающее. Пациенты гниют заживо в больничных палатах», — заявили авторы ролика.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале прокомментировал распространившееся видео. По его словам, ролик фейковый. «Актеры плохие, матчасть не знают, путаются в должностях руководителей. На стенах — обои, в больницах их не бывает, на одном из фейковых докторов — женский халат», — заметил он.

В феврале Минздрав Крыма комментировал похожие сообщения о прекращении поставок лекарств. По данным министерства, дефицит медикаментов отсутствует. «В государственную сеть аптек поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек Министерством здравоохранения Республики Крым обеспечено взаимодействие с Министерством транспорта Республики Крым», — заявляли в Минздраве.

Информация о нехватке антибиотиков и обезболиваюшего в симферопольской больнице не получило распространения в СМИ, отдельные сообщения появлялись в соцсетях.

Опровержение этих данные опубликованы в региональных изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

      Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

      Теплоход с сотнями россиян сел на мель

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

      Россиян предупредили о нестабильном мае

      В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

      В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше