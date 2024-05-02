В Крыму опровергли нехватку антибиотиков в больнице Симферополя

В Крыму опровергли сообщения о нехватке антибиотиков в больнице Симферополя

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о нехватке антибиотиков и обезболивавшего в симферопольской больнице.

Видеообращение, на котором двое мужчин, представившиеся врачами городской больницы №7 города Симферополь, говорят о нехватке антибиотиков и обезболивающего, распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. Авторы обращения при этом не стали называть свои имена и должности.

Они адресовали обращение главе Крыма Сергею Аксенову и «директору минздрава» Алексею Скорупскому. По их словам, они неоднократно сообщали о нехватке лекарств. «У нас тут творится сущий ад, у нас закончились антибиотики и заканчиваются обезболивающее. Пациенты гниют заживо в больничных палатах», — заявили авторы ролика.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале прокомментировал распространившееся видео. По его словам, ролик фейковый. «Актеры плохие, матчасть не знают, путаются в должностях руководителей. На стенах — обои, в больницах их не бывает, на одном из фейковых докторов — женский халат», — заметил он.

В феврале Минздрав Крыма комментировал похожие сообщения о прекращении поставок лекарств. По данным министерства, дефицит медикаментов отсутствует. «В государственную сеть аптек поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек Министерством здравоохранения Республики Крым обеспечено взаимодействие с Министерством транспорта Республики Крым», — заявляли в Минздраве.

Информация о нехватке антибиотиков и обезболиваюшего в симферопольской больнице не получило распространения в СМИ, отдельные сообщения появлялись в соцсетях.

Опровержение этих данные опубликованы в региональных изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».