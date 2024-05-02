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11:03, 2 мая 2024Россия

В России начальник не отпустил подчиненную на похороны деда и поплатился

В Перми директор не отпустил сотрудницу на похороны деда и был уволен

Фото: Daniel Enders-Theiss / Unsplash

В Перми директор одного из ресторанов сети фастфуда отказался отпустить сотрудницу на похороны деда. После этого он лишился работы, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В апреле начальник не предоставил сотруднице положенный ей отпуск, сославшись на то, что дед не является близким родственником. При этом российское законодательство относит бабушек и дедушек к таковым. Россиянке с трудом удалось договориться с руководством на выделение ей одного дня на посещение похорон. Однако даже в этот день девушке постоянно звонили с работы.

Компания провела внутреннюю проверку, в результате которой директора уволили. Работнице, права которой он нарушил, оказали материальную помощь. Помимо этого, за ней сохранили право продолжать работу в сети.

Согласно Трудовому кодексу России, работнику в случае смерти близкого родственника положен отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти рабочих дней. Отпуск предоставляется на основании письменного заявления.

Ранее россиянам напомнили о праве обратиться в суд из-за работы в праздники. По словам адвоката Ольги Лапиной, за защитой своих прав можно обратиться в случае отсутствия соответствующих положений в трудовом договоре. При этом юрист посоветовала в первую очередь попытаться решить проблему путем диалога с работодателем.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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