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06:46, 2 мая 2024Интернет и СМИ

В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку

Украинский хакер Васинский получил в США тюремный срок за атаку на IT-компании

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Суд в Северном округе штата Техас вынес приговор гражданину Украины Ярославу Васинскому, ему дали 13 лет и 7 месяцев тюрьмы. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По данным следствия, среди пострадавших от его действий — американская IT-компания Kaseya. Сообщается, что Васинский и его сообщники принимали участие в взломе компьютеров по всему миру и требовании выкупа на общую сумме более 700 миллионов долларов, угрожая раскрыть персональные данных.

Украинца задержали в Польше, а затем экстрадировали в США. В ноябре того же года американское министерство юстиции выдвинуло против него 11 обвинений.

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