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18:58, 2 мая 2024Мир

Разведка США заявила о сигнале из России о переговорах по Украине

Директор по нацразведке Хейнс: Россия готова к переговорам с США и Украиной
Аврил Хейнс

Аврил Хейнс. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не согласится на существенные уступки. О соответствующем сигнале из Москвы заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, передает Reuters.

«Россия на протяжении последних месяцев указывает на готовность вступить в переговоры как с Киевом, так и с Вашингтоном относительно будущего Украины. Но вряд ли Москва будет готова к значительным уступкам», — рассказала директор.

Хейнс также указала на то, что ситуация на фронте и в международных делах складывается в пользу России.

Ранее американская разведка признала потенциал для прорыва Вооруженных сил России на донецком и харьковском направлениях. По мнению американской стороны, украинский конфликт вряд ли завершится в ближайшее время.

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      Дарья Устьянцева
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