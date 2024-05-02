Разведка США заявила о сигнале из России о переговорах по Украине
Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не согласится на существенные уступки. О соответствующем сигнале из Москвы заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, передает Reuters.
«Россия на протяжении последних месяцев указывает на готовность вступить в переговоры как с Киевом, так и с Вашингтоном относительно будущего Украины. Но вряд ли Москва будет готова к значительным уступкам», — рассказала директор.
Хейнс также указала на то, что ситуация на фронте и в международных делах складывается в пользу России.
Ранее американская разведка признала потенциал для прорыва Вооруженных сил России на донецком и харьковском направлениях. По мнению американской стороны, украинский конфликт вряд ли завершится в ближайшее время.