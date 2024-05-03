57-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в прозрачных брюках

57-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в прозрачных брюках

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в необычном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя журналистка запечатлена в черном топе с декоративными жемчужинами и брюках, оформленных кружевными прозрачными штанинами. Также она надела сияющую кофту с принтом в виде помады и черные кроксы, украшенные звездами.

Фото: @ekaterinaandreeva_official

При этом знаменитость сделала яркий макияж с акцентом на губы и распустила волосы. В качестве украшений она выбрала ожерелье и кольцо с зелеными массивными камнями.

В апреле сообщалось, что Екатерина Андреева снялась в откровенном виде. Тогда телеведущая поделилась видео с посещения спа-салона на Мальдивах.