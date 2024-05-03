Иран сообщил об освобождении экипажа захваченного в апреле судна

Глава МИД Ирана Амир: экипаж захваченного в апреле судна MCS Aries освобожден

Экипаж задержанного в апреле в Ормузском проливе судна MCS Aries освобожден. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир в беседе со своим коллегой из Эстонии Маргусом Цахкной, его слова приводит пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале.

«Задержанное судно арестовано в судебном порядке, но Иран освободил весь его экипаж из гуманных соображений, и при сопровождении капитаном судна они могут вернуться в свои страны, в том числе в Эстонию», — заявил Амир.

13 апреля силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе судно MSC Aries, которое принадлежит израильскому бизнесмену. Отмечалось, что корабль отключил радар в территориальных водах Ирана,чем, по мнению местных властей, подверг судоходство опасности. Среди членов экипажа был один гражданин России.