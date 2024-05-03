Крупный перевозчик остановил ликвидацию бизнеса в России

Датский перевозчик A.P. Moller — Maersk остановил ликвидацию бизнеса в России

Датская A.P. Moller — Maersk остановила ликвидацию бизнеса в России. Об этом со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «дочек» контейнерного перевозчика сообщает РБК.

Процесс ликвидации российских юридических лиц ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск» был остановлен по решению структур-учредителей головной компании в июне и сентябре 2023 года соответственно. В феврале 2024-го датская фирма дополнительно пополнила имущество общества ООО «Маэрск» на 20 миллионов рублей. В январе аренду офисов дочерних компаний в Москве и Санкт-Петербург продлили до конца года.

Согласно документации, объявлявшие о ликвидации оба российских юрлица крупного перевозчика в 2023 году не вели деятельность и не получали выручку.

«В связи с вводимыми санкциями и ограничениями для работы иностранных логистических организаций на российском рынке появилось много российских логистических компаний, таким образом, возникает риск невостребованности оказываемых ООО услуг, а именно то, что российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу организаций Российской Федерации и иных организаций из дружественных стран, определенных правительством Российской Федерации», — объясняют неопределенность вокруг дальнейшей работы «Маэрск Солюшнс». Планы по возобновлению ликвидации или продолжения деятельности в компании не раскрывают.

Главный исполнительный директор AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что проблемы в мировой торговле могут продлиться до конца 2024 года. Их причиной станут перебои с грузоперевозками на фоне конфликта в Красном море и ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Клерк рассказал, что Maersk не очень оптимистична в отношении возвращения перевозок через Суэцкий канал. Возобновление торговли «по старому маршруту» возможно не раньше конца текущего года, добавил он.