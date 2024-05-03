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12:32, 3 мая 2024Путешествия

Легкомоторный самолет разбился в метрах от жилых домов богачей и попал на видео

Одномоторный самолет упал в американском городе Огасте, сгорел и попал на видео

В США легкомоторный самолет упал в районе богачей и сгорел. Пилоту не удалось выжить, пишет WRDW.

Авария произошла рано утром 2 мая в городе Огаста, штат Джорджия. Одномоторный лайнер Beechcraft Bonanza A36 разбился на Хиллкрест-авеню в метрах от жилых домов. Последствия крушения попали на видео, которое публикует The Sun. На нем видно, что борт врезался в дерево, и его охватило пламя.

Самолетом управлял 45-летний Джейсон Маккензи, заместитель директора по благотворительности в местном университете. Мужчину спасти не удалось, у него остались жена и сын.

Службы экстренного реагирования отметили высокие навыки пилотирования американца, благодаря котором ему удалось избежать других жертв и ущерба в густонаселенном районе. Сейчас аварию расследует Национальный совет по безопасности на транспорте.

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      Мария Борисова
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