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15:35, 3 мая 2024Бывший СССР

Прокуратура Армении обвинила Пашиняна в незаконной сдаче территорий Азербайджану

Генпрокуратура Армении: Пашинян незаконно передает территории Азербайджану

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Генеральная прокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности (СНБ) заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна за делимитацию армянско-азербайджанской границы. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на выступление генерального прокурора Армении Анны Вардапетян в парламенте.

«Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в том числе ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела», — завила генеральный прокурор.

Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Нагапетян направили в Генеральную прокуратуру Армении требование привлечь Никола Пашиняна к уголовной ответственности. По их словам, вопросы территориального изменения решаются в Армении только путем референдума.

Ранее армянские военные присоединились к акции протеста против делимитации границ Армении с Азербайджаном.

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