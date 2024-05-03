Прокуратура Армении обвинила Пашиняна в незаконной сдаче территорий Азербайджану

Генпрокуратура Армении: Пашинян незаконно передает территории Азербайджану

Генеральная прокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности (СНБ) заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна за делимитацию армянско-азербайджанской границы. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на выступление генерального прокурора Армении Анны Вардапетян в парламенте.

«Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в том числе ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела», — завила генеральный прокурор.

Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Нагапетян направили в Генеральную прокуратуру Армении требование привлечь Никола Пашиняна к уголовной ответственности. По их словам, вопросы территориального изменения решаются в Армении только путем референдума.

Ранее армянские военные присоединились к акции протеста против делимитации границ Армении с Азербайджаном.