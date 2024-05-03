Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 3 мая 2024Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил США в провоцировании революции в республике

Премьер Кобахидзе: США поддерживали попытки революции в Грузии в 2020-2023 годах

Фото: IMAGO / Fotostand / Reuhl / Globallookpress.com

США поддерживали попытки революции в Грузии в 2020-2023 годах. В провоцировании насильственной смены власти в стране обвинил Вашингтон в социальной сети X премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Поговорил с советником Госдепартамента США Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование двумя попытками революции 2020-2023 годов, поддержанными бывшим послом США, и теми, которые были осуществлены через неправительственные организации, финансируемые из иностранных источников», — говорится в публикации.

Он добавил, что если бы эти попытки были успешными, то последствия для республики были бы катастрофическими.

Кобахидзе также рассказал о трудностях перезапуска отношений Грузии с США. По его словам, потребуются значительные усилия обеих сторон, чтобы восстановить политический диалог после разногласий из-за закона об иностранных агентах.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

      Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

      Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

      Путин заявил о важности реалистичного подхода к бюджету страны

      Задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США

      Россиянин получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше