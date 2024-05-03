Раскрыт состав использовавшейся для подрыва Крымского моста взрывчатки

Раскрыта основа взрывного устройства для подрыва Крымского моста в 2022 году

Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года составила аммиачная селитра и промышленная тротиловая шашка весом 400 граммов. Состав взрывчатки в пятницу, 3 мая, РИА Новости раскрыл знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника агентства, основу составила аммиачная селитра в большом объеме, в которую могли добавить специальный состав для усиления мощности. Взрывное устройство в действие, по-видимому, привела тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября 2022 года. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили железнодорожный транспорт.