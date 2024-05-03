Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 3 мая 2024Силовые структуры

Раскрыт состав использовавшейся для подрыва Крымского моста взрывчатки

Раскрыта основа взрывного устройства для подрыва Крымского моста в 2022 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года составила аммиачная селитра и промышленная тротиловая шашка весом 400 граммов. Состав взрывчатки в пятницу, 3 мая, РИА Новости раскрыл знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника агентства, основу составила аммиачная селитра в большом объеме, в которую могли добавить специальный состав для усиления мощности. Взрывное устройство в действие, по-видимому, привела тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября 2022 года. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили железнодорожный транспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала планировавшего теракты украинского диверсанта

      Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Она рассказала о скандале и поездке в Донбасс

      Объявлено число допущенных к отбору на Олимпиаду российских гребцов

      В Госдуму внесли законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

      Бритни Спирс высказалась о слухах по поводу драки с бойфрендом

      Певец Данко заявил о порабощении Галкиным Пугачевой

      Подполье сообщило об ударе ВС России по складам боеприпасов ВСУ под Харьковом

      Россиянам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности

      Анфиса Чехова показала последствия инъекции ботокса со словами «глаз упал»

      Песков описал обстановку в Кремле перед инаугурацией Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше