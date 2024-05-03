Россиянин получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

Житель Хабаровска получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага РФ

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения жителя Хабаровска Ангела Николаева, поджегшего военкомат и осквернившего российский флаг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что мужчина был противником СВО и мобилизации и, не желая быть призванным в ряды Российской армии, осенью 2023 года решил поджечь здание военкомата. Для этого он изготовил две бутылки с легковоспламеняющейся смесью и установил их на окнах кабинетов первого этажа, после чего поджег и скрылся. Никто не пострадал, но учреждению был причинен значительный материальный ущерб.

Также осенью 2022-го и зимой 2023 года Николаев нарисовал на российских флагах, установленных в местах захоронения военных, символы, визуально схожие с нацистской атрибутикой. Похожие символы он нарисовал весной 2023 года на стеклах машин, на которых были неклейки в поддержку СВО. Тогда же Николаев на автобусной остановке вырезал участки социальной рекламы, на которых изображались шевроны с флагом России.

Мужчину признали виновным по статьям 205 («Террористический акт»), 214 («Вандализм»), 213 («Хулиганство») и 244 («Надругательство над местами захоронения») и 329 («Надругательство над государственным флагом России») УК РФ. Первые четыре года о проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.