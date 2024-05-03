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15:34, 3 мая 2024Россия

Российские войска уничтожили немецкий ЗРК IRIS-T

Минобороны России отчиталось об уничтожении немецкого ЗРК IRIS-T

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили немецкий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их сведениям, в атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Помимо ЗРК, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, добавили в оборонном ведомстве.

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