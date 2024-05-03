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11:42, 3 мая 2024Мир

Швеция сочла международное расследование по «Северным потокам» бесполезным

МИД Швеции: в международном расследовании по СП-1 и СП-2 нет необходимости
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: AP

Швеция отвергла предложение Китая о проведении международного расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» (СП-1 и СП-2), так как сочла подобные меры бесполезными. Об этом в беседе с РИА Новости заявили представители Министерства иностранных дел Швеции.

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — сообщили в МИД.

Представители внешнеполитического ведомства добавили, что власти Швеции уже провели расследование «в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона».

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан призвал провести международное следствие по делу о диверсиях на СП-1 и СП-2 под эгидой ООН. Он также подчеркнул, что всем сторонам необходимо активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования.

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      Елизавета Мытарева
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