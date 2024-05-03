Сообщение о признании цифровой идентификации преступлением не подтвердилось

Пост о признании цифровой идентификации преступлением не нашел подтверждения

В начале мая в соцсетях и мессенджерах начали распространяться сообщения о том, что Международный военный трибунал якобы признал практику присвоения номеров людям преступлением нацизма. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В частности, один из таких постов был размещен на личной странице пользователя «Одноклассников». Авторы публикации заявили, что, таким образом, цифровая идентификация личности является «преступлением против человечности», не имеющим срока давности. В тексте присутствовала отсылка к двухтомному сборнику материалов Нюрнбергского процесса, изданному в 1954 году в Москве под редакцией Константина Горшенина, Романа Руденко и Иона Никитченко.

В действительности на упомянутых в тиражируемом сообщении страницах указанная информация отсутствует. Судя по содержанию сборника, размещенного в открытом доступе, перечисленные фрагменты посвящены речам обвинителя от США на заседании Томаса Додда, представителя обвинения от США Телфорда Тейлора и текстам допросов подсудимых. В данных материалах нет каких-либо высказываний о присвоении номеров людям.

Более того, цифровая идентификация не имеет ничего общего с клеймением людей, к которому прибегали нацисты. И поскольку клеймение является одним из видов телесного наказания, оно запрещено статьей 5 Всеобщей декларации прав человека. «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию», — сказано в тексте документа.

Наконец, стоит отметить, что идентификация личности уже в течение долгого времени осуществляется с использованием номеров и является одним из способов проверки и подтверждения личности. Как отмечают в Институте развития интернета, к примеру, номер паспорта, ИНН, адрес электронной почты или номер мобильного телефона в настоящее время способны помочь верифицировать человека.

Утверждения о том, что цифровая идентификация личности является преступлением нацизма, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».