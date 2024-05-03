Стало известно о смерти на СВО пропавшего в ходе суда о стрельбе в Чечне офицера

Пропавший до приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман умер на СВО

Осужденный по делу за расстрел в Чечне капитан спецназа Эдуард Ульман, пропавший до приговора суда, оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно изданию «Новая Бурятия».

Бывшему руководителю общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергею Семанчуку и матери офицера Наталье Коробенковой рассказали о его смерти в зоне боевых действий.

В то же время, по сведениям некоторых Telegram-каналов, спецназовец до сих пор находится в федеральном розыске. В 2007 году Ульман был заочно приговорен к 14 годам по делу о расправе над шестью мирными жителями в ходе Второй чеченской войны. Среди них была 41-летняя мать семерых детей, беременная восьмым.

В январе 2002-го в Шатойском районе Чечни разведгруппа 641-го отряда спецназа ГРУ под командованием Ульмана, находясь в засаде, обстреляла автомобиль УАЗ. Как утверждали впоследствии сами спецназовцы, водитель машины не реагировал на требования остановиться и предупредительную стрельбу в воздух, поэтому огонь был открыт на поражение. Однако в УАЗе оказались не боевики, а местные жители.

Военные оказали первую помощь раненым и увели их в загон для скота, однако позже получили приказ от находившегося на пункте управления операцией майора Алексея Перелевского уничтожить всех. Ульман трижды просил повторить приказ, в последний раз дав прослушать его всем бойцам подразделения. После этого лейтенант Александр Калаганский и прапорщик Владимир Воеводин ликвидировали граждан.

Присяжные дважды признавали военных невиновными, решив, что они не имели права ослушаться приказа. Это привело к массовым протестам в Чечне. В третий раз слушания были приостановлены. Позже Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Перелевского к девяти годам колонии строгого режима, а вот трое спецназовцев, включая Ульмана, исчезли накануне приговора.