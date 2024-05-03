Стало известно об экстренной госпитализации российского депутата

Mash: внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве

Внука председателя ЦК КПРФ и главы фракции партии в Госдуме Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

Как сообщил портал, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов обратился о врачам из-за болей в спине, и те во время диагностики обнаружили у него патологию позвонков. По данным Mash, российскому политику сейчас подбирают терапию.

Дополнение: в комментарии РБК Леонид Зюганов опроверг сообщения о госпитализации, но добавил, что действительно посещал клинику для проведения МРТ.

Это не первый случай экстренной госпитализации Леонида Зюганова. Ранее врачи клали его в больницу с диагнозом COVID-19, уточняет канал. Политик почувствовал себя плохо 14 февраля 2024 года. Зюганов пожаловался врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.