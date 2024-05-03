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12:35, 3 мая 2024Россия

Страстная пятница 2024: суть, история, что можно и нельзя делать, приметы

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Сегодня, 3 мая, православные христиане отмечают Страстную пятницу. Это последняя пятница перед Пасхой и предпоследний день Великого поста. В Страстную пятницу верующие вспоминают муки и крестную смерть Иисуса Христа, а еще соблюдают самый строгий пост: до момента вынесения плащаницы на службе в храме есть разрешено только больным, детям, старикам и тем, кто находится в дороге. «Лента.ру» рассказывает, в чем суть Великой пятница, что можно и что нельзя делать в этот день.

Суть Страстной пятницы

Великая пятница в православии считается самым скорбным днем в году. Он посвящен памяти о крестных муках Христа: само слово «страсти» в переводе с церковнославянского языка означает «страдания».

«В этот день Христос был судим Пилатом, отдан на бичевание, потом осужден на смерть и распят. В пятницу он умер на кресте, а также был снят с креста и погребен. Христиане верят, что Христос принял смерть за наши грехи, чтобы мы были освобождены от наказания», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» священник храма святого Петра, митрополита Московского на Роменской улице в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Фото: Giorgos Kontarinis / IMAGO / Globallookpress.com

Как гласит Евангелие, в ночь на пятницу Иисуса схватили в Гефсиманском саду. В этом были замешаны прежде всего иудейские священники: во-первых, они не верили в божественное происхождение Христа, во-вторых, его проповеди во многом противоречили тогдашнему церковному учению. По их требованию Иисуса приговорили к казни. Его повели за городские стены Иерусалима, на гору Голгофу, где пригвоздили к кресту. Несколько часов Христос мучился, а затем принял смерть. Воскликнув «Совершилось!», Иисус ознаменовал завершение своей миссии искупления и спасения рода человеческого.

Богослужение

Служба в храмах, посвященная Страстной пятнице, начинается вечером Великого четверга. В церквях читают 12 чтений из Евангелий о страданиях и смерти Иисуса. Утром в пятницу служатся царские часы, на них еще раз читают три отрывка из евангелий о страданиях Христа.

Днем, около 14 часов, в храмах совершается вечерня. Во время нее выносят плащаницу — ткань, которая символизирует погребальные одежды Христа. На середину плащаницы, которую устанавливают в центре храма, кладут Евангелие. Далее произносят чин оплакивания, после чего плащаницу крестным ходом обносят вокруг церкви и подносят к царским вратам храма. В конце службы верующие могут приложиться к плащанице, в это время в храме поют стихиру о том, как Христа погребли.

Что можно делать в Страстную пятницу

  • Посвятить себя молитве и посещению храма
  • Помогать больным и немощным
  • Держать строгий пост

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • Развлекаться, давать себе послабления, следовать соблазнам
  • Нарушать Великий пост
  • Праздновать и пить алкоголь
  • Убираться в доме

Не рекомендуется также печь куличи, красить яйца, готовить пасхальный стол. Все работы по дому следует завершить в Чистый четверг.

Приметы

Православная церковь не поощряет суеверия. Тем не менее, в народе еще с древних времен появились приметы, которые больше связаны с погодой и календарем, чем с христианскими праздниками.

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Приметы на 3 мая

  • Молния после дождя без грома — к ясной погоде
  • Цветки маргариток наклонились до земли — к ненастью
  • Что раньше начнет расти: трава или рожь — то урожай богатый и принесет
  • Много еловых шишек — к хорошему урожаю
  • Появилась двойная или тройная радуга — скоро погода улучшится, но затем пойдут сильные дожди

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      Вера Павлова
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