Трое полицейских пострадали в ДТП с пьяным россиянином

В Чувашии пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

В Республике Чувашия трое полицейских пострадали в ДТП с пьяным водителем. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным МВД, вечером 2 мая в дежурную часть поступило сообщение о нетрезвом водителе, едущем по трассе на автомобиле Ford Mondeo. Для проверки информации около 22:10 на автодороге «Никольское — Ядрин — Калинино» начальник районного отделения ГИБДД попытался остановить указанную иномарку сигналом жезла, однако нарушитель не подчинился, продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль, сбив находившегося рядом полицейского.

В результате автомобиль нарушителя упал в кювет, а трое пострадавших полицейских были доставлены в больницу. Их жизнь уже вне опасности. 43-летний нарушитель, у которого имелись внешние признаки опьянения, отказался от медицинского освидетельствования.

20 апреля в Москве водитель на Volkswagen Golf шесть раз протаранил автомобиль, где находилась семья из Краснодара.