Женщину вывезли из косметологической клиники Гватемалы в бочке

El Mundo: тело женщины вывезли из косметологической клиники Гватемалы в бочке

Спустя год после исчезновения Флоридальмы Роке, обратившейся за косметологическими услугами в клинику Гватемалы, оказалось, что ее тело вывезли оттуда в бочке. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на показания персонала клиники.

Роке приехала из Нью-Йорка в клинику доктора Кевина Малуфа, которая находилась в одном из самых богатых районов Гватемалы. Женщине провели операцию по омоложению лица, а также липосакцию рук.

Медбрат Луис Кастро, раскрывший в суде шокирующие подробности исчезновения тела пациентки, рассказал, что после операции она так и не проснулась. По его словам, у нее был очень высокий уровень сахара в крови, но доктор Малуф запретил сотрудникам клиники вводить ей инсулин, аргументируя это тем, что это «дорого» и уровень сахара «понизится со временем сам по себе».

Спустя четыре или пять часов Роке не стало лучше, однако и тогда глава клиники отказался обратиться за помощью к медикам, чтобы спасти пациентку. Вместо этого он приказал персоналу «в позе эмбриона» поместить тело Роке в бочку и вынести из здания клиники. После этого Малуф забрал бочку к себе домой.

Согласно показаниям сотрудников клиники, во время телефонного разговора с одним из них в доме Малуфа были слышны шум пил. Когда родственник Роке обратился в клинику, ему сказали, что та покинула ее несколькими часами ранее.

Четыре человека в рамках этого дела сейчас находятся в предварительном заключении по обвинению в похищении человека и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали бывшего врача кардиологического отделения клиники «Шарите» по подозрению в лишении жизни двух пациентов.