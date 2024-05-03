В парламенте Грузии раскритиковали посла США

Спикер парламента Грузии: предложение посла США не вписывается в дух партнерства

Приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе посетить США при условии приостановки рассмотрения закона об иностранных агентах не вписывается в дух партнерства двух стран. Предложение посла США Робина Даннигана раскритиковал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Очень жаль, что посол США сделала заявление с такой интерпретацией. Когда премьер-министра приглашают на таком высоком уровне и выдвигают предварительные условия, это не вписывается в тот дух, который должен характеризовать партнерство», — заявил парламентарий.

Он добавил, что подобные инициативы подрывают доверительные отношения между двумя странами.

Ранее Кобахидзе рассказал о трудностях перезапуска отношений Грузии с США. По его словам, потребуются значительные усилия обеих сторон, чтобы восстановить политический диалог после разногласий из-за закона об иностранных агентах.