В России ответили на обвинения НАТО в злонамеренных акциях

Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию, чтобы оправдать действия в будущем

НАТО может обвинять Россию в проведении злонамеренных акций для того, чтобы оправдать свои будущие агрессивные действия против страны, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также сочла маловероятным то, что у альянса есть доказательства, уличающие Россию.

«Видимо, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия в будущем, — допустила политик. — Может, будет что-то на Олимпиаде. Или можно вспомнить слова окружения президента Украины Владимира Зеленского о Крымском мосте и планах его разбомбить. Но я не думаю, что у НАТО есть какие-то реальные доказательства».

Политик также добавила, что в НАТО не хотели бы совершать прямых атак против России.

Ранее НАТО обвинила Россию в злонамеренных и гибридных акциях. Там сообщили, что Россия якобы проводила кампании по дезинформации и кибератаки на территории стран-членов Североатлантического альянса.