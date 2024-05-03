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10:53, 3 мая 2024Мир

В России ответили на обвинения НАТО в злонамеренных акциях

Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию, чтобы оправдать действия в будущем
СюжетРоссия и НАТО:
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

НАТО может обвинять Россию в проведении злонамеренных акций для того, чтобы оправдать свои будущие агрессивные действия против страны, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также сочла маловероятным то, что у альянса есть доказательства, уличающие Россию.

«Видимо, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия в будущем, — допустила политик. — Может, будет что-то на Олимпиаде. Или можно вспомнить слова окружения президента Украины Владимира Зеленского о Крымском мосте и планах его разбомбить. Но я не думаю, что у НАТО есть какие-то реальные доказательства».

Политик также добавила, что в НАТО не хотели бы совершать прямых атак против России.

Ранее НАТО обвинила Россию в злонамеренных и гибридных акциях. Там сообщили, что Россия якобы проводила кампании по дезинформации и кибератаки на территории стран-членов Североатлантического альянса.

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