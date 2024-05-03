В России сотрудников рехаба обвинили в заматывании в ковер пациента и его смерти

В Пятигорске сотрудников рехаба обвинили в смерти пациента

В Пятигорске Ставропольского края сотрудников негосударственного рехаба обвинили в смерти мужчины, проходившего там лечение. Об издевательствах над пациентами реабилитационного центра рассказали их родственники в беседе с изданием «Блокнот-Ставрополь».

Как утверждают собеседники портала, мужчину застали за попыткой побега, после чего избили, связали и замотали в ковер, в котором пациент провел два дня. Кроме того, медики якобы прыгали по туловищу и ногам обездвиженного россиянина и продолжали его бить. В результате у него оказались сломаны уши и ребра.

По информации издания, все это время пациента морили голодом и не давали ему пить. Авторы материала пишут, что 29 апреля мужчине засунули в рот кляп и заклеили скотчем. При этом нос россиянина был забит кровью, из-за чего он не мог дышать. Работники реабилитационного центра обратили внимание на состояние подопечного только спустя 10 минут, когда тот уже посинел. Реанимировать его не удалось.

В распоряжении редакции оказалось заключение эксперта, в котором причиной смерти указана сердечная недостаточность. Кроме того, материал сопровождается фотографиями, на которых видно ссадины и синяки на теле и голове мужчины.

По словам собеседников портала, в рехабе и до этого заматывали пациентов в ковер. При этом человек якобы мог провести в таком состоянии не один день без возможности отойти в туалет.

В самом реабилитационном центре отрицают предъявленные обвинения. Представитель рехаба заявил изданию NewsTracker, что 26 апреля, несмотря на запрет прямых контактов с родственниками, к мужчине приехала жена с поздравительными баннерами и шарами. По его словам, когда пациент увидел супругу, то якобы начал вести себя неадекватно, нападать на сотрудников центра и бросать в людей мебель. После этого россиянина поместили в отдельную комнату, однако тот, как утверждают в центре, попытался себе навредить, из-за чего и появились синяки и ссадины. После того как руки пациента зафиксировали во избежание новых травм, ему стало плохо, уверяют в рехабе.

Ситуацию взяла на контроль антинаркотическая комиссия Ставропольского края. В ее Telegram-канале сообщается, что будет принят ряд мер с целью установить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, региональный Следственный комитет сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела из-за информации об истязании пациентов реабилитационного центра. Отдельно проводится проверка по факту смерти одного из подопечных рехаба.

Похожий случай произошел в марте 2023 года в Саратове, где сотрудников реабилитационного центра также обвинили в смерти пациента после аналогичных издевательств. Как стало известно, мужчину истязали имеющие судимости директор рехаба и его консультант, а также семь постояльцев с уголовным прошлым. Утверждается, что пациента избивали, связывали, приковывали к кровати и заворачивали в ковер. Чтобы он не смог выбраться, ковер заклеили скотчем, после чего вынесли на улицу на мороз, где россиянин замерз насмерть.

