Из европейских библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

Из библиотек Германии и Страсбурга изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

В последние несколько недель из европейских библиотек, в частности Германии и приграничного города Франции Страсбурга, изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг. Об этом сообщил телеканал «Europe 1».

«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании», — объяснил Жером Швейцер, сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга.

По данным канала, работники европейских библиотек убирают с полок все книги с обложками зелегого цвета. По словам Швейцера, на некоторых книгах сохранилась обложка с мышьяком, но поверх нее был надет переплет для сохранения. «Придется раскрывать книги, чтобы понять, есть ли у книги обложка или нет», — отметил сотрудник библиотеки.

Отмечается, что на проверку книг могут уйти месяцы, так как библиотека хранит сотни тысяч книг XIX-го века. При обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой ее сначала сохраняют в электронном виде, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.

В конце 2023 года в США реставраторы книг запустили кампанию по поиску антикварных книг зеленого цвета из-за их опасности для здоровья. Утверждалось, что для получения серьезного отравления нужно вдохнуть или съесть довольно много пигмента. Однако у мышьяка есть накопительный эффект, и при долгом контакте с ним у человека могут появиться язвы или развиться рак.