Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 4 мая 2024Мир

Из европейских библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

Из библиотек Германии и Страсбурга изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

Фото: Ryunosuke Kikuno / Unsplash

В последние несколько недель из европейских библиотек, в частности Германии и приграничного города Франции Страсбурга, изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг. Об этом сообщил телеканал «Europe 1».

«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании», — объяснил Жером Швейцер, сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга.

По данным канала, работники европейских библиотек убирают с полок все книги с обложками зелегого цвета. По словам Швейцера, на некоторых книгах сохранилась обложка с мышьяком, но поверх нее был надет переплет для сохранения. «Придется раскрывать книги, чтобы понять, есть ли у книги обложка или нет», — отметил сотрудник библиотеки.

Отмечается, что на проверку книг могут уйти месяцы, так как библиотека хранит сотни тысяч книг XIX-го века. При обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой ее сначала сохраняют в электронном виде, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.

В конце 2023 года в США реставраторы книг запустили кампанию по поиску антикварных книг зеленого цвета из-за их опасности для здоровья. Утверждалось, что для получения серьезного отравления нужно вдохнуть или съесть довольно много пигмента. Однако у мышьяка есть накопительный эффект, и при долгом контакте с ним у человека могут появиться язвы или развиться рак.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Двух президентов Украины разыскивают по неназванной статье УК

      Спасатели начали поиски заблудившихся на Эльбрусе туристов из Москвы

      В США заявили о подготовке государственного переворота у границ России

      Из европейских библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

      В Крыму призвали Запад принять позицию литовского политика о статусе полуострова

      В Молдавии по запросу России задержали помощника украинского депутата

      Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

      Желавший полюбоваться закатом пассажир поезда устроил поножовщину

      В Одессе и Николаевской области произошли взрывы

      Жена спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО. Она заявила, что военный погиб еще в 2007 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше