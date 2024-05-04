Стало известно о готовности ХАМАС освободить 30 заложников ради Израиля
Al Hadath: ХАМАС готов освободить 30 заложников ради сделки с Израилем
Движение ХАМАС готово освободить 30 заложников ради сделки с Израилем, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.
Сделка может состоять из трех или четырех этапов, на первом могут быть освобождены заложники, которых в будущем не должны будут призывать в израильскую армию. Речь идет про пожилых и людей с заболеваниями. Второй этап предполагает освобождение остальных гражданских лиц, третий — освобождение, четвертый (если до этого дойдет) — обмен телами погибших.