Стало известно о готовности ХАМАС освободить 30 заложников ради Израиля

Al Hadath: ХАМАС готов освободить 30 заложников ради сделки с Израилем

Движение ХАМАС готово освободить 30 заложников ради сделки с Израилем, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

Сделка может состоять из трех или четырех этапов, на первом могут быть освобождены заложники, которых в будущем не должны будут призывать в израильскую армию. Речь идет про пожилых и людей с заболеваниями. Второй этап предполагает освобождение остальных гражданских лиц, третий — освобождение, четвертый (если до этого дойдет) — обмен телами погибших.