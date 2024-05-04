В Сербии спасли трех заблудившихся в ущелье россиян

В Сербии спасли троих заблудившихся в Овчарско-Кабларском ущелье россиян

Трое россиян, которые заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасены. Об этом сообщило МВД республики, передает РИА Новости.

Трех граждан России, которые сегодня, 4 мая, заблудились на горе Каблар, обнаружили и спасли сотрудники Сектора по ЧС МВД.

Уточняется, что две девушки и юноша ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли.

Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда. Это популярное туристическое направление. Через ущелье протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения.