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19:09, 4 мая 2024Россия

Выставку «Россия» посетили 12 миллионов человек

На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Международную выставку-форум «Россия» посетили 12 миллионнов человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу выставки пишет РИА Новости.

Директор мероприятия Наталья Виртуозова назвала новый рекорд посещаемости важным событием и поблагодарила партнеров выставки, Тульскую область, за предоставление подарка посетителю. «Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону», — заявила она.

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В пресс-службе отметили, что 12-миллионным пришедшим на выставку стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она отправится в поездку «Открой Тульскую область» и посетит Тульский кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал, музею-заповедник «Поленово», а также примет участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. «Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза, мы даже не думали о таком», — рассказала о первых впечатлениях от подарка Юшкова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума «Россия» и за инициативу по ее продлению. Он подчеркнул, что выставка позволила городу и другим регионам представить свои ключевые достижения в разных сферах, увидеть, как сильно изменилась страна за последние годы, заинтересовать новых туристов и напомнить им о достопримечательностях.

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