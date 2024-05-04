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21:35, 4 мая 2024Интернет и СМИ

Жители российского города пожаловались Собчак на транспортную реформу

Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после жалоб жителей. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она сообщила, что проблемы у народа только увеличиваются.

В публикации уточняется, что после транспортной реформы властей жители Сургута ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта. «У народа проблемы только увеличиваются», — подчеркнула Собчак.

Директор главного городского перевозчика СТОПАТ Александр Попов признал плохое состояние автобусов и увеличение интервала движения. Жители города обвиняют фирму в монополизации перевозок. Отмечается, что необходимо заменить старые автобусы и увеличить автопарк до 250 единиц.

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      Юлия Мискевич
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