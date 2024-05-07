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20:49, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Известная блогерша пожаловалась на оскорбления и мат из-за поста о Бузовой

Блогерша Стрелец заявила, что столкнулась с оскорблениями из-за поста о Бузовой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Известная российская журналистка и блогерша Надежда Стрелец заявила, что столкнулась с оскорблениями и матом в комментариях из-за поста о внешнем виде певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Стрелец уточнила, что причиной для недовольства ее аудитории стала публикация от 2 мая. К посту журналистка прикрепила фото Бузовой. Она похвалила макияж и прическу певицы и задалась вопросом, почему она не выглядит так всегда.

«На минуту открыла комменты к репосту моего поста в одном из пабликов. И о своей пассивной агрессии узнала от людей, которые, ставя диагнозы, не гнушались старыми добрыми оскорблениями и ненормативной лексикой», — пожаловалась блогерша. Стрелец при этом подчеркнула, что относится к Бузовой с симпатией и не поддерживает ненависть в ее адрес.

Ранее Стрелец пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что из-за недостатка сна она почувствовала себя плохо и обратилась к эндокринологу.

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