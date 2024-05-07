Наводнение в аэропорту Бразилии после дождей попало на видео

CNN Brazil: аэропорт Салгаду Филью в Порту-Алегри затопило после сильных дождей

Бразильский аэропорт Салгаду Филью в Порту-Алегри затопило после сильных дождей. Об этом сообщает CNN Brazil.

Наводнение попало на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что самолеты и здания авиагавани стоят в воде. По данным CNN, аэропорт приостановил посадки и взлеты до 30 мая. Пассажирам, планировавшим вылеты и прилеты в эти даты, посоветовали связаться с авиакомпаниями и решать вопрос лично.

В конце апреля международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Представители авиагавани заявили, что сбои, вызванные выпадением большого количества осадков, уже устранены.