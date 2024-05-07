Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:20, 7 мая 2024Путешествия

Наводнение в аэропорту Бразилии после дождей попало на видео

CNN Brazil: аэропорт Салгаду Филью в Порту-Алегри затопило после сильных дождей
СюжетНаводнения в Бразилии

Бразильский аэропорт Салгаду Филью в Порту-Алегри затопило после сильных дождей. Об этом сообщает CNN Brazil.

Наводнение попало на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что самолеты и здания авиагавани стоят в воде. По данным CNN, аэропорт приостановил посадки и взлеты до 30 мая. Пассажирам, планировавшим вылеты и прилеты в эти даты, посоветовали связаться с авиакомпаниями и решать вопрос лично.

В конце апреля международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Представители авиагавани заявили, что сбои, вызванные выпадением большого количества осадков, уже устранены.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

      Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

      Россиянин устроил ДТП и выстрелил в другого водителя

      Кремль прокомментировал отказ некоторых стран Запада посетить инаугурацию Путина

      На Украине мобилизацию прорекламировали слоганом «Выбери свое приключение»

      Посол США уехала из России

      Кендалл Дженнер появилась на Met Gala без трусов

      Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента

      В России разобрали монумент не вернувшимся с Великой Отечественной войны бойцам

      В МВД России раскрыли детали ареста американского военнослужащего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше