Россияне рассказали о важности благотворительности со стороны работодателей
Для 42 процентов россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности, экологических проектах или программах социальной поддержки. Об этом говорится в исследовании экспертов «Авито Работы», копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».
В опросе принимали участие более семи тысяч работающих россиян. Женщины при этом отмечали важность участия их работодателей в благотворительности чаще, чем мужчины (45 процентов против 39 процентов). Участие работодателя в социальных проектах также оказалось важным для россиян в возрасте от 65 лет (61 процент).
Среди тех, кому важно участие компании в благотворительных проектах, 40 процентов хотели бы видеть работодателя занятым в сборе средств для фондов помощи животным, пожилым людям или детям. Организацию акций по сбору продуктов со стороны начальства хотели бы видеть 39 процента россиян, 38 процентов — чтобы компания организовывала субботники или другие мероприятия по облагораживанию территории.