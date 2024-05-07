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16:27, 7 мая 2024Экономика

В России спрогнозировали увеличение прокачки нефти на Восток

Глава «Транснефти» Токарев: Россия в 2024 году нарастит прокачку нефти на Восток

Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

В 2024 году Россия нарастит объемы прокачки нефти в восточном направлении. Об этом заявил глава нефтепроводной компании «Транснефть» Николай Токарев, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что в настоящее время суммарные объемы прокачки сырья на Восток уже находятся выше проектных отметок. В компании обеспечивают дополнительные технические возможности для сохранения положительной динамики, а также реализуют ряд проектов. При этом Токарев не стал уточнять, о каких именно проектах идет речь.

В то же время он заявил о намерении компании нарастить прокачку нефти в восточном направлении в сравнении с показателем прошлого года. «Планы такие есть», — заключил Токарев.

Ранее он заявил, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай составили порядка 100 миллионов тонн. В результате КНР стала крупнейшим иностранных покупателем сырья из РФ. На второй строчке по этому показателю оказалась Индия. Токарев уточнил, что на эту азиатскую страну пришлось около 70 миллионов тонн.

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      Анатолий Акулов
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